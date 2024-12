Zonawrestling.net - WWE: Shotzi è tornata ad NXT dopo l’infortunio, salvate Dolin e Paxley dalle Fatal Influence

Ritorno importante questa notte in quel di NXT, a distanza di 10 mesi dalal crociato patito in un match contro Lyra Valkyria,è di nuovo salita sul ring di NXT mostrandosi già pronta a prendere dei rischi.ha aiutato Tatume Gigi, quest’ultimarecentemente anche lei da un infortunio al crociato.I conti tornanoQuesta notte ad NXT Gigie Tatumhanno affrontato lein un tag team match. Fuori la campionessa Fallon Henley, sul ring sono scese Jazmyn Nyx e Jacy Jayne. Match che alla fine è stato deciso proprio dalla campionessa nordamericana che ha colpitomentre l’arbitro era distratto, permettendo a Jayne di chiudere il match.la vittoria lenon si sono fermate e hanno attaccato 3vs2 le avversarie, è stato a quel punto che la musica diè risuonata e la ragazza dai capelli verdi ha fatto il suo ritorno ad NXT dando una grossa mano ae mostrando di essere già in buona forma e pronta a rischiare, come certificato dal suicide dive per mettere definitivamente in fuga le avversarie.