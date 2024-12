Anteprima24.it - Tari 2025: per i commercianti diminuisce di oltre il 12%

Tempo di lettura: 2 minutiSi alleggerisce la pressione fiscale per il servizio rifiuti. Lo hanno confermato questa mattina nel corso di una Conferenza Stampa presso la sede dell’Asia, il sindaco Clemente Mastella, l’amministratore unico della Società per la gestione del ciclo rifiuti, Donato Madaro, e l’assessore alle Finanze Maria Carmela Serluca. La prossima bolletta dellaper le imprese commerciali e per i cittadini di Benevento sarà meno sgradita, in particolare per quanto riguarda le prime. La Società di gestione Asia ha registrato un attivo di Bilancio e ha così potuto programmare, d’intesa ovviamente con le Autorità comunali, una bollettaper ilpiù leggera in particolare a favore deiperché sono stati ritenuti danneggiati dai numerosi cantieri di lavori pubblici che interessano di questi tempi la città.