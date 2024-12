Lapresse.it - Taiwan, Min. Difesa: “53 jet e 11 navi militari cinesi intorno all’isola”

Il Ministero delladiha rilevato, considerando le 24 ore precedenti, 53 aerei dell’esercito cinese, 11della marina militare cinese e 8ufficialiche operavano. Lo ha comunicato con un post su X lo stesso Ministero delladel Paese asiatico. “23 di questi aerei hanno attraversato la linea mediana e sono entrati nella ‘Zona di identificazione diaerea’ settentrionale, sudoccidentale e orientale di”, si legge inoltre nel post.Pechino: “Non lasceremo che le provocazioni dirimangano incontrollate”Zhu Fenglian, portavoce del governo cinese, non ha commentato direttamente le esercitazionidi Pechino, ma in una dichiarazione pubblicata online ha affermato che il governo non lascerà che le provocazioni di, “in collusione con forze esterne”, rimangano “incontrollate”.