Agi.it - Ruffini federatore della Sinistra? I cattolici ci sperano, lui nicchia

AGI -del campo progressista o del centro che verrà, il nome di Ernesto Mariacircola forte in queste ore nei conciliaboli da Transatlantico. Al momento la suggestione sembra essere tutta giornalistica, sebbene accenda le speranze di mondi diversi, nel Partito democratico e fuori. A respingere le ricostruzioni è lo stesso: "Nel leggere i giornali mi accorgo che siamo ormai troppo abituati ai talent show e alle nomination. Quasi ormai rassegnati all'idea di un Paese o di una democrazia che possa essere salvata da una persona o da un nome. Senza neanche aver chiara quale sia l'idea di Paese che abbiamo in mente", sottolineavadue sere fa, durante un convegno con padre Francesco Occhetta e Beppe Fioroni: "Ecco, questo modo di vedere e affrontare la realtà non appartiene alla mia cultura e nemmeno direi alla cultura e all'esperienza cattolica di cui oggi parliamo".