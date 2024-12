Lopinionista.it - Ricordo di Massimo Scalia alla Camera, partecipa anche Conte

ROMA – Giovedì 12 dicembre, alle ore 16, presso la l’aula dei Gruppi parlamentari delladei Deputati ci sarà un incontro dedicato a ricordare, una delle figure più rappresentative dell’ambientalismo italiano., scienziato, docente universitario e parlamentare, è stato protagonista di alcune tra le battaglie più significative per l’ecologia e la giustizia sociale in Italia. È prevista lazione del segretario di presidenza della, Filiberto Zaratti, di rappresentanti istituzionali, attivisti, esperti e amici di.Introdurrà Aurelio Angelini, sociologo dell’ambiente, che conha condotto numerosi studi e ricerche. Interverranno il premio Nobel per la Fisica nel 2021 Giorgio Parisi, Ermete Realacci, Edo Ronchi, Giuseppe Onufrio e Gianni Silvestrini.