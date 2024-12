Terzotemponapoli.com - Rambaudi: “Differenze tra Baroni e Conte?”

: “tra?”Roberto, presente in studio durante la puntata de Il Bello del Calcio su Televomero, ha parlato delle due gare che il Napoli ha perso contro la Lazio tra Coppa Italia e campionato: “Credo che vada sottolineata una cosa dopo la sconfitta di domenica con la Lazio”.“Sostanzialmente quello che è cambiato è il risultato, perché la prestazione è stata la stessa di altre gare. Il gioco diè riconoscibile e la squadra rispecchia in pieno il suo allenatore. In fase di non possesso sono anche migliorati dei calciatori. L’aspetto in cui critico l’allenatore del Napoli riguarda la crescita della squadra. Se paragoniamo le rose degli azzurri e della Lazio, non ci crede nessuno che quella biancoceleste è più forte”, ha aggiunto: “tra?”Semplicementeè stato più bravo nel valorizzarla.