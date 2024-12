Ilgiorno.it - Quartiere Martesana cambia faccia, come diventerà: “Servizi in arrivo per 800 famiglie”

Vimodrone (Milano) – Il. Viaggio nel cantiere del nuovo auditorium, teatro e spazio convegni “attorno al quale ricostruire i rapporti nel rione”. Lavori in corso per l’opera al primo piano della struttura, sotto ci sarà un supermercato ed è proprio lo store a essersi portato in dote lo spazio culturale, realizzato a scomputo oneri dal gruppo Iperal. “Il taglio del nastro è fissato per la primavera - conferma il primo cittadino dopo aver verificato lo stato dell’arte -inper 800in una zona sguarnita da troppo tempo”. Il complesso rimedierà al “buco”, la seconda torre direzionale delle banche progettata dall’architetto Mario Botta e mai portata a termine, un problema che si trascina dal 2015. “Così ricuciamo la ferita”, alla fine la società restituirà alla collettività interventi per 800mila euro.