Game-experience.it - PlayStation Plus Extra e Premium, Sony ha annunciato i giochi gratis di Dicembre 2024 per PS5 e PS4

Leggi su Game-experience.it

Interactive Entertainment haproprio in questi istanti i” deldi, rivolti anche in questo caso agli abbonati al servizio in possesso di una PS5 o PS4Scopriamo immediatamente qui sotto idi questo mese del PS:Sonic FrontiersForspokenRabbids: Party of LegendsWRC GenerationsFIST: Forged in Shadow TorchJurassic World Evolution 2Coffee Talk 1 & 2A Space for the UnboundBipedPhogs!Invece qui di seguito leggiamo ipronti ad arricchire la sezione Classics delquesto mese:Sly 2: Band of ThievesSly 3: Honor Among ThievesJak & Daxter: The Precursor LegacyOvviamente tra le aggiunte più importanti del mese troviamo Forspoken, un gioco di ruolo d’azione che segue il viaggio di Frey, una giovane newyorkese trasportata nella splendida e crudele terra di Athia.