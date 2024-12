Ilgiorno.it - Omar Bassi, fiaccolata a Bollate nel giorno del suo compleanno

, 11 dicembre 2024 – “Giustizia per”. Lo hanno scritto sullo striscione e sulle magliette. E martedì sera (ieri) lo hanno urlato al megafono durante una, nel quartiere intorno a via Monte Grappa, doveviveva. Lo hanno fatto neldel suoil 10 dicembre avrebbe compiuto 24 anni ma lo scorso 5 agosto è deceduto per emorragia cerebrale all'ospedale di Reggio Calabria, mentre era in vacanza con i suoi genitori e alcuni cugini, quindici giorni dopo essere stato picchiato dai buttafuori in una discoteca di Origgio, nel varesotto. La denuncia Dopo la denuncia da parte dei famigliari, qualchedopo la morte diprima la procura di Reggio Calabria e poi quella di Busto Arsizio ha aperto un fascicolo per omicidio preterintenzionale contro ignoti.