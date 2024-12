Rompipallone.it - Napoli, arriva l’offerta per Osimhen: c’è un doppio indizio

Ultimo aggiornamento 11 Dicembre 2024 11:39 di redazioneSi torna a parlare die di mercato in casa, unfa pensare alla possibile offerta.La Serie A procede verso la fine del girone di andata e soprattutto verso l’inizio del calciomercato. La sessione invernale inizierà ufficialmente il 2 gennaio e fino al 3 febbraio i club italiani potranno operare in entrata e in uscita. Si presenterà così l’occasione per rinforzare le rose, vendere eventuali esuberi e completare operazioni in vista della prossima estate. Al centro dei discorsi di mercato c’è sicuramente il, in particolar modo per la situazione riguardante Victor, al momento in prestito al Galatasaray.La vicenda dell’attaccante nigeriano è stata in prima pagina durante tutta l’estate e ora sembra essere “tornata di moda” ai piedi del Vesuvio.