Milano donna di 34 anni investita e uccisa sulle strisce da un camion pirata

Una donna di 34 anni è stata investita e uccisa a Milano, all'incrocio tra viale Serra e viale Scarampo, mentre stava camminando sulle strisce pedonali con i suoi due figli di un anno e mezzo, gemelli, e la loro nonna di 59 anni. Secondo quanto ricostruito, la giovane stava attraversando la strada e aveva il semaforo verde quando un camion che stava svoltando a destra l'ha travolta ed è fuggito. I bambini e la nonna sono rimasti feriti ma non in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell'ordine, che sono al lavoro per rintracciare il conducente del mezzo pesante che non si è fermato a prestare soccorso. La Polizia sta verificando le telecamere della zona e ha esteso le ricerche lungo le autostrade e le tangenziali.