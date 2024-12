361magazine.com - Masterchef: ospiti e novità della nuova edizione in partenza domani

In onda, 12 dicembreLastagione diItalia, cooking show prodotto da Sky Original e Endemol Shine Italy, debutta giovedì 12 dicembre in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Al timonegiuria, per il sesto anno consecutivo, ci sono i celebri chef stellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, che guideranno e valuteranno un gruppo eterogeneo di cuochi amatoriali aspiranti al titolo di miglior chef italiano.e Struttura del ProgrammaTemastagione: Il motto è “tutto può succedere”, con regole, prove e meccanismi ribaltati. I concorrenti dovranno affrontare sfide più insidiose e imprevedibili rispetto al passato.Fasi iniziali: La gara inizia con i Live Cooking, dove i partecipanti devono presentare un piatto manifestoloro idea di cucina.