L’SMS truffa «ING. Richiesta di addebito 4.900 EURO confermato»

Capita di ricevere un SMS da parte di qualcuno ritenuto attendibile, magari da un numero che si presenta con il nome della tua banca o di un servizio che utilizzi. Eppure, questi episodi sono riconducibili a truffe e al tentativo di furto dei dati personali. In questi giorni, abbiamo ricevuto un SMS di questo genere, riportante il seguente testo: «ING.di4.900, per INFO/BLOCCHI ci contatti al 350xxxxxx1».Per chi ha frettaNon bisogna rispondere o chiamare al numero di telefono indicato.Il rischio è quello di incorrere in truffe o phishing.Se proprio volete, contattate la filiale della vostra banca.Analisiè molto simile al seguente:Si tratta di una cifra importante che farebbe preoccupare molti. Infatti, c’è chi poi richiama al numero di cellulare o fisso indicato rischiando di incappare nella