La spiegazione finale di Libera chi ha ucciso Bianca | come finisce la fiction con Lunetta Savino

la, il legal drama di Rai 1 con protagonistie Matteo Martari. La serie tv si è incentrata sul mistero della morte di, la figlia della giudice. Ma chi hae chi è il vero colpevole ? Il riassunto dell’ultima puntata dellae ladiriassunto ultima puntataNell’ultima puntata, Pietro esce dal carcere, mentre le indagini continuano con un nuovo nome: Sergio Covacich.e Pietro si presentano in incognito al cantiere navale di sua proprietà. Covacich, però, sa benissimo chi sono i due e li fa seguire da un suo fidato scagnozzo, Teschio, che droga Clara mettendole anfetamina nella borraccia e investe il padre di Pietro. Quest’ultimo resta sconvolto. Tuttavia, nonostante il momento di sconforto e le minacce di Davide di non avvicinarsi più ae Clara, non demorde e riesce a trovare Teschio, diventato uno scomodo testimone per Covacich, che tenta di ucciderlo.