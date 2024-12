Incidente mortale a Frosinone due operai cadono dal tetto | uno è morto

Leggi su Dayitalianews.com

Il giorno dopo la tragedia di Calenzano, dove le vittime accertate sono 5, oggi 11 dicembre c’è da registrare un altro gravesul lavoro: poco dopo le 11:00 duesono caduti da unmentre stavano lavorando nell’area della Lamberet SpA, società francese che si occupa della realizzazione di rimorchi-frigorifero e della trasformazione di furgoni adattandoli al trasporto alimentare in ambiente coibentato.L’sul lavoroSembra che i duestavano effettuando interventi di manutenzione suldi un capannone in località San Cesario, a San Vittore del Lazio, quando improvvisamente sono caduti da un’altezza di 6 metri. Uno di loro, che aveva 53 anni, èancor prima di arrivare in ambulanza, mentre l’altroo è stato soccorso e trasportato in ospedale con l’eliambulanza.