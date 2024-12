Lanazione.it - “In direzione ostinata e contraria”, una serata dedicata a Fabrizio De André

Arezzo, 11 dicembre 2024 – Il 22 dicembre 2024, Subbiano si prepara a vivere un evento straordinario all'insegna della musica e della poesia diDe. Presso la sede della Pro Loco (Via Salvemini, 3 - zona campo sportivo), alle ore 21:00, il palco sarà tutto per “In” (IN DOC), una delle più apprezzate band toscane dedicate al repertorio del grande cantautore genovese. L’evento, organizzato dalla Cooperativa Officina 104, si avvale della collaborazione della Cooperativa L’Albero e La Rua e dell’Associazione Crescere, con il patrocinio dei comuni di Subbiano e Capolona. Unaimperdibile per celebrare la musica di Dee sostenere un importante progetto sociale. Officina 104: un progetto per l’inclusione Officina 104 è una cooperativa sociale nata nel 2023 con l’obiettivo di favorire l’integrazione lavorativa di persone con disabilità intellettiva medio-grave.