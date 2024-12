Ilnapolista.it - Il Fenerbahce perde contro il Bilbao. Casillas: «Mourinho dovrebbe allenare la sua squadra invece di criticare gli avversari»

Leggi su Ilnapolista.it

L’Athleticvince 2-0 sul campo delnel match valido per la sesta giornata di Europa League. Decisiva la doppietta di Inaki Williams, capace di sbloccare il risultato al 45? e di raddoppiare al 45?. A facilitare il compito dellabasca è stata l’espulsione di Muldur al 69? che ha lasciato in dieci uomini i turchi.Una sconfitta che può indebolire ulteriormente la posizione dello Special One. Ilin campionato ha rimediato 10 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte ma il Galatasaray dei vari Osimhen, Mertens e Icardi (ora infortunato) non ha mai perso e con 12 successi Tra cui il 3-1 proprio sul campo delladi) e due pari guida la SuperLig turca a +6 sui rivali. Proprio per questo nei giorni scorsi il giornalista Ozgur Sancar, corrispondente turco per AS, aveva scritto: “Il futuro di Mou al Fener potrebbe essere in giocol’Athletic: con lain ritardo in campionato e già fuori dalla Coppa di Turchia, senza la qualificazione agli ottavi di Europa League allora la dirigenza potrebbe riflettere sull’allenatore portoghese“.