Il Comune di Sanremo non vuole la gara per il Festival | la contromossa

Ildiha annunciato che ricorrerà al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar, che dispone l'obbligo di unaper il, senza più l'affidamento diretto alla Rai. La decisione è stata presa dalla Giunta dopo la riunione dei giorni scorsi alla presenza dei legali. A renderlo noto è stato ilcon una nota: l'amministrazione civica ha affidato l'incarico allo studio Bonura di procedere all'appello. «Dopo aver analizzato la pratica e approfondito i possibili sviluppi futuri - dice il sindaco Alessandro Mager - alla luce del pronunciamento del Tar, abbiamo assunto la decisione di ricorrere al Consiglio di Stato per continuare a tutelare ilin tutte le sedi». Intanto, in ottemperanza alla sentenza e a prescindere dall'esito che avrà il ricorso al Consiglio di Stato, «ci siamo attivati immediatamente per predisporre la manifestazione di interesse.