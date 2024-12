Secoloditalia.it - Il caso Caffo apre uno psicodramma a sinistra. Fulvio Abbate: “Chiara Valerio si dimetta”

Leggi su Secoloditalia.it

All’indomani della condanna a quattro anni in primo grado del filosofo Lorenzoper maltrattamenti e lesioni gravi nei confronti dell’ex compagna, la domanda l’ha posta esplicitamente Gianfranco Pellegrino, anche lui filosofo: “Come si sente, che ha usato molte argomentazioni, tutte astratte e razionali, per difendere la sua scelta di dare un palco a, prima di recedere piuttosto maldestramente?”. A rendere l’interrogativo particolarmente interessante è il fatto che venga posto dalle colonne del Domani, ovvero da un organo di stampa con unaappartenenza all’area politica e culturale della. Perché la vicenda(l’invito della curatrice di “Più libri più liberi” e paladina di certo femminismo al filosofo perché tenesse una lezione durante la kermesse della piccola e media editoria, intitolata per di più alla memoria di Giulia Cecchettin, nonostante fosse sotto processo per violenza contro l’ex compagna) ha fatto esplodere molte e irrisolte contraddizioni dellache si erge a paladina di battaglie che poi, alla prova dei fatti, è pronta a dimenticare per i più disparati motivi.