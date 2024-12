Movieplayer.it - Dostoevskij: i fratelli D'Innocenzo ci spiegano il finale della serie

Ma chi è il killer? Tutto ciò che avreste voluto chiedere suldeiD', spiegato direttamente dagli autori. Attenzione spoiler! Su Sky e NOW. Ne abbiamo scritto, abbiamo intervistato gli attori più volte, fatto analisi, ma, ora che tutti gli episodi sono disponibili su Sky e NOW, è arrivato il momento di parlare deldi, ladeiD'. Abbiamo avuto una grande opportunità: a chiarirci diversi punti fondamentali sono stati proprio gli autori. Nella nostra intervista Fabio e Damiano D'non hanno paura di parlare di diversi elementi chiave del loro racconto, anche se, come ci hanno tenuto a dire all'inizio, per loro la cosa più importante è che lo spettatore si faccia la sua idea. Per tutto il resto .