Cosa è successo con Teo Mammucari a Belve, in video perde il controllo: "Vaff.."

Nel salotto di, martedì 10 dicembre, è andato in onda il surreale incontro – scontro, anticipato da giorni su tutte le testate, tra Teoe Francesca Fagnani; il conduttore e comico, indispettito dalla forma e dal contenuto di alcune domande, ha sin da subito faticato a nascondere il proprio disagio nel mettersi a nudo, ribadendo più volte, a stretto giro di posta, di sentirsi tradito dall’atteggiamento di Fagnani, da lui considerato ambiguo e poco trasparente. Dopo alcuni faticosissimi minuti di un botta e risposta molto farraginoso e a tratti, come si direbbe oggi, palesemente cringe,ha deciso, amaareggiato, di lasciare lo studio. Ecco ilabbandona #colanculo finale. Ma dove pensava di essere, a Buona Domenica? pic.twitter.com/6qnRnowhmz— Il Grande Flagello (@grandeflagello) December 10, 2024Ripercorriamo brevemente insieme l’accaduto: sin dal suo ingresso in studio,è apparso spaesato, criticando quello che a suo parere è un eccessivo silenzio del pubblico, e stranendosi al ‘lei’ di cortesia della Fagnani– Ma tutti al buio stanno? Perché me da del lei?– Parli con me e non col pubblico.