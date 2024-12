Panorama.it - Cent'anni di solitudine: dal romanzo di García Márquez alla serie tv

Leggi su Panorama.it

«Moltidopo, di fronte al plotone di esecuzione, il colonnello Aureliano Buendía si sarebbe ricordato di quel remoto pomeriggio in cui suo padre lo aveva condotto a conoscere il ghiaccio. Macondo era allora un villaggio di venti case di argilla e di canna selvatica costruito sulla riva di un fiume dalle acque diafane che rovinavano per un letto di pietre levigate, bianche ed enormi come uova preistoriche. Il mondo era così ree, che molte cose erano prive di nome, e per citarle bisognava indicarle col dito».L’incipit didiè considerato tra i più belli e memorabili della letteratura del Noveo. D’altronde, il 1967 fu l’anno della svolta per la letteratura mondiale: con questo, Gabrielnon solo catturò l’essenza dell’America Latina, ma ridefinì il modo in cui raccontiamo le storie.