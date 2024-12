Casey Affleck dirigerà il film in costume Company

Leggi su Cinefilos.it

ilinmette fine alla sua lunga pausa dal cinema! L’attore e regista sarà il prossimo regista deldrammatico “”. Le riprese del progetto inizieranno a Calgary, Alberta, a gennaio e si concluderanno a marzo 2025., che ha scritto ilinsieme a Ron Hansen, sta effettuando il casting per i protagonisti.La trama dettagliata del dramma d’epoca rimane per ora segreta, ma ruota attorno a un triangolo amoroso tra marito e moglie e uno strano truffatore in cui si imbattono. La narrazione si concentrerà anche su un sedicenne di nome Caleb, descritto come particolare e scontroso. Il giovane, testa calda, è lunatico e imprevedibile, soprattutto con l’energia di un coyote.Il progetto segna il primodicome regista dopo il thriller fantascientifico del 2019 “Light of My Life”, che segue un padre e una figlia anni dopo che una pandemia ha causato l’eliminazione di metà della popolazione mondiale.