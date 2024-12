Napolipiu.com - Cannavacciuolo difende Conte: “Senza di lui il Napoli sarebbe ottavo in classifica”

: “di lui ilin”">Il noto chef stellato, intervistato da Tuttosport,il tecnico leccese dalle critiche post Lazio e analizza le ambizioni scudetto degli azzurri.L’entusiasmo dei tifosi delper Antoniotrova un autorevole sostenitore in Antonino. Il celebre chef stellato, nel corso di un’intervista rilasciata a Tuttosport, ha analizzato il momento degli azzurri,ndo il tecnico leccese dalle recenti critiche emerse dopo il doppio confronto con la Lazio.Nonostante le due sconfitte consecutive contro i biancocelesti,evidenzia la trasformazione della squadra sotto la guida dell’ex allenatore del Tottenham: “Ildi Antonioin questo campionato è un concorrente che gioca per vincere ma che fa il modesto”, ha dichiarato lo chef campano, sottolineando come il tecnico sia riuscito a risollevare una squadra che nella scorsa stagione aveva chiuso al decimo posto.