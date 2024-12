Sport.quotidiano.net - Bucarelli: "Ajayi mi ha toccato il braccio, il fallo c'era"

Leggi su Sport.quotidiano.net

, lei è l’unico che può dirci cosa è successo su quell’ultimo tiro dei tempi regolamentari domenica scorsa: c’erao no? "mi hail, poi mi è franato addosso. Tanto che la palla è finita dietro il tabellone: posso sbagliare un tiro, ma non in maniera così grossolana. Comunque, mentre ero a terra ho visto l’arbitro che segnalava iled ero già consapevole che la partita non era finita lì". E come si è sentito in lunetta, con il cuore di 4.000 tifosi fra le mani? "L’attesa mi è sembrata infinita, poi quando mi hanno consegnato la palla ero molto tranquillo, specialmente sul primo libero. Il più difficile da battere, mentalmente, è stato il secondo perché ero in mezzo al guado, mentre il terzo ero convinto di segnarlo". Come siete riusciti a ribaltare una partita che ad un certo punto pareva impossibile potesse cambiare padrone? "Loro hanno tirato con percentuali irreali, noi siamo stati bravi a non scioglierci come era successo altre volte.