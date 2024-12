Bayer Leverkusen-Inter 1-0 | nerazzurri beffati al 90?

Leggi su Ilnerazzurro.it

Beffa finale per l’di Simone Inzaghi, che subisce la prima sconfitta stagionale in Champions League sul campo del. A decidere la sfida è un gol di Nordi Mukiele al novantesimo, in una partita che sembrava destinata a concludersi con uno 0-0 senza grandi emozioni.L’, attenta e compatta per gran parte della gara, ha peccato di passività, rimanendo troppo bassa e concedendo spazi proprio nel momento cruciale. Nonostante ciò, inon avevano mai realmente sofferto le iniziative del, apparso poco incisivo. Tuttavia, il calcio sa essere crudele: un errore difensivo su un’azione nata da un corner discutibile (Frimpong era in posizione di offside non segnalata, complice un problema alle comunicazioni VAR) ha aperto la strada al gol decisivo.Questa battuta d’arresto non compromette il cammino dell’, ma crea qualche fastidio, soprattutto per come è maturata.