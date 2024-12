Quotidiano.net - Apple Music, la top ten delle canzoni più ascoltate nel 2024

Leggi su Quotidiano.net

Con l’ingresso nel mese di dicembre e il conto alla rovescia per la fine dell’anno, iniziano i bilanci. Ma, tralasciando quelli personali con le classiche “buone intenzioni” per l’anno nuovo, arrivano anche i dati ufficiali sui dodici mesi passati, in diversi settori, dal cinema allaa, ad esempio. E oggi vogliamo riportarvi i risultati legati proprio ai brani più ascoltati sudall’inizio del. Ecco quali sono ledi maggior successo (e non mancheranno sorprese). Lepiùsunel, le prime 5 posizioni Primo posto in mano a Rose Villain e Guè con la loro “Come un tuono”, tratta dal disco “Radio Sakura”. Uscito ufficialmente il 29 marzo, il pezzo è stato scritto dai cantanti insieme a Tropico, Okgiorgio e Sixpm con la produzione di questi due ultimi.