Abruzzo24ore.tv - Allarme celiachia dopo la tragedia di Martina: gli esperti fanno chiarezza

Leggi su Abruzzo24ore.tv

Milano - La morte di una bambina per shock anafilattico alimenta timori infondati tra i celiaci. Glidistinguono tra allergia al frumento e. La tragica scomparsa della piccola, 9 anni, residente a Roma, ha riacceso il dibattito su, allergie alimentari e intolleranze. La bambina è deceduta il 6 dicembre a causa di uno shock anafilatticoaver consumato un piatto di gnocchi contenenti frumento. Questo drammatico evento ha suscitato paura e confusione, soprattutto tra le famiglie che convivono con la. Tuttavia, glisottolineano con fermezza che la, che colpisce circa l’1% della popolazione italiana, non può essere responsabile di episodi così acuti e improvvisi. "Il decesso diè stato causato da una reazione allergica al frumento, una condizione rara ma potenzialmente fatale", chiarisce la professoressa Renata Auricchio, pediatra e specialista in malattie legate agli alimenti.