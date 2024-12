Aggrappata a una camera d’aria | bambina di 11 anni unica superstite di un naufragio

Leggi su Dayitalianews.com

“Solo una bimba originaria della Sierra Leone, dopo aver trascorso circa due giorni in acqua, è riuscita a portare a termine il viaggio che aveva iniziato con alcuni familiari. Dopo le cure al poliambulatorio dell’isola, la piccola è stata accolta all’hotspot di Contrada Imbriacola dove viene seguita dalla nostra equipe multidisciplinare”, così, in una nota, Rosario Valastro, il presidente della Croce Rossa Italiana.“Il viaggio verso le nostre coste per una imbarcazione partita dalla Tunisia (Sfax) si è purtroppo interrotto nel cuore del Mediterraneo. Dalle prime ricostruzioni, a bordo ci sarebbero state circa quaranta persone”, spiega.Ha 11, lache adesso si trova nell’ hotspot di Lampedusa.L’ennesima tragedia del mare è una notizia triste “che ci arriva a pochi giorni dalla Giornata internazionale dei migranti e, soprattutto, dalle festivita’ natalizie.