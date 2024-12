Zonawrestling.net - WWE: Nuovo attacco di McIntyre a Zayn, sancito match tra i due a Saturday Night’s Main Event

La scorsa settimana Drewè tornato a Raw sorprendendo tutti e attaccando Samia fine show, mentre sorte simile era toccata a Jey Uso anche se non ripreso dalle telecamere. Questa notte lo scozzese ha spiegato le sue azioni e ha battagliato ancora con, mentre Jey Uso non ha ottenuto l’ok dei medici ed era quindi assente dalla puntata.“Cambio il presente e cambierò il futuro”In un video registratoha parlato della sua assenza e di ciò che lo ha spinto a tornare. Dopo la sconfitta con CM Punk e le innumerevoli volte in cui è stato “fregato” si è chiesto se magari il problema fosse lui e ciò che pensava e per questo è tornato in Scozia a riflettere. Poi ha visto Survivor Series, ha visto Punk,e gli Uso collaborare con Reigns come se niente fosse e se almeno Punk ha ottenuto qualcosa in cambio il favore da Heyman ndr.