Universalmovies.it - UCI Cinemas | Gift Card a tema natalizio, il perfetto regalo per gli amanti del cinema

Leggi su Universalmovies.it

In occasione delle feste natalizie UCIpropone le, acquistabili esclusivamente presso le multisala del Circuito.Regalare a familiari e amici l’emozione unica del grandeè sempre possibile con UCI, ma da oggi è ancora più bello grazie allededicate alle festività natalizie. Acquistabili esclusivamente presso le casse delle multisala del Circuito, lenatalizie sono contraddistinte da un’esclusiva grafica a, che contribuisce a renderle ilideale per ogni appassionato di grande.Le– disponibili nel formato da 15, 30 e 50 euro – non solo consentono di assistere ai film in programmazione nelle sale del Circuito, ma possono essere utilizzate anche per acquistare qualsiasi prodotto in vendita nei bar e alle biglietterie.