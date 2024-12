Iltempo.it - TRUMPolino. Donald loda Meloni: “She's great”. Quanto vale il patto

«She is».Trump sintetizza in tre parole il suo incontro con Giorgiaa Parigi. In una intervista al New York Post il prossimo presidente degli Stati Uniti d'America ha raccontato: «Sono stato molto con lei. È piena di energia, ti dirò. È fantastica». Parole a cui ha replicato la premier sui social: «È stata una piacevole occasione di dialogo quella di questa sera all'Eliseo conJ. Trump ed Elon Musk». I due si sono già dati appuntamento il 20 gennaio a Washington per la cerimonia di insediamento del 47° presidente Usa. Lasciando da parte le «smancerie diplomatiche» per capire da dove nasce l'intesa fra i due leader bisogna fare un passo indietro. Fin dall'inizio dell'avventura politica del tycoon l'Italia è l'unico Paese europeo «Trump friendly», come l'ha definito il governatore del Veneto Luca Zaia.