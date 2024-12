Bergamonews.it - Truffa delle auto pagate con falsi assegni, Mercedes S individuata con un’app

Leggi su Bergamonews.it

Seriate. Volevano vendere unaS di proprietà della loro azienda e hanno messo un annuncio su un sito specializzato offrendo il veicolo a 48.500 euro. Ma anche loro, come altre due persone, sono statiti: per pagare la macchina, che poi si è portato via, l’imputato ha staccato degli. Almeno questa è la ricostruzione dell’accusa.Nell’udienza di lunedì 9 dicembre a carico di L.L., napoletano di 46 anni, accusato di essersi appropriato,ndo i legittimi proprietari, di tredi lusso per un valore complessivo di oltre 150mila euro, è stato sentito il titolare dell’azienda che ha messo in vendita laClasse S.“Nel dicembre 2018 ho accompagnato in banca la persona che voleva acquistare la nostraaziendale. Era un uomo distinto, ben vestito, con un forte accento campano.