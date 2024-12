Lanazione.it - Tifosi aquilotti in estasi: Spezia sogna la Serie A nonostante il divieto di trasferta

inper unoda sogno: "Siamo al settimo cielo, i bianchi sono fortissimi. Ingiusto vietare laa Genova". È giunto appositamente dalla Francia per tifare le Aquile Vincent Nordi, nato e vissuto a Parigi, nipote dello spezzino Nino, oggi 95enne che lasciò la città 70 anni fa: "Nella nostra famiglia abbiamo mantenuto le tradizioni spezzine, ivi compreso lo. Ogni week-end guardiamo le partite delle Aquile in tv e, qualche volta, come in occasione del match contro il Cittadella, veniamo al ‘Picco’, uno stadio che ci emoziona sempre. Loè la squadra del cuore ed è un enorme piacere vederlo così in alto, credo fortemente nellaA. Il grande salto è possibile: c’è una squadra schiacciasassi, uno spirito di squadra pazzesco e una tifoseria incredibile.