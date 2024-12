Anteprima24.it - “Terre d’Irpinia” torna a Casa Sanremo per l’edizione 2025

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiDopo il successo del2024,si riconferma Institutional Partner di, portando il cuore pulsante della tradizione enogastronomica irpina al centro del più grande evento musicale italiano. Gli ospiti diavranno l’occasione di scoprire e assaporare le meraviglie di un territorio ricco di storia, cultura e sapori unici.Un viaggio enogastronomico tra i sapori irpinicurerà gli aperitivi ufficiali di, trasformando ogni degustazione in un’esperienza sensoriale per raccontare l’anima autentica dell’Irpinia. Produttori, chef e ristoratori irpini daranno vita a show cooking presentando piatti che spaziano dalle tradizioni più antiche alle interpretazioni moderne per esaltare le radici del territorio.