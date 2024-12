Notizie.com - Ramy Elgaml, la Procura accelera: altri due carabinieri indagati. Si procede per frode processuale e depistaggio

Svolta nell’inchiesta sul decesso didi 19 anni, avvenuto il 24 novembre scorso nella periferia di Milano.Ci sonoduenel nuovo filone dell’inchiesta sulla morte del 19enne. I due militari sono accusati die per favoreggiamento personale., ladue. Siper(ANSA FOTO) – Notizie.comLadella Repubblica di Milano stando nelle indagini sulla tragedia avvenuta il 24 novembre scorso. Quel giorno il 19enne è caduto dallo scooter guidato da un amico durante un inseguimento, dopo che i due giovani non si erano fermati ad un posto di blocco. Nell’inchiesta era già stato indagato per omicidio stradale il carabiniere che guidava la macchina che ha inseguito i giovani.