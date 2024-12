Ilrestodelcarlino.it - Nuove tariffe per nidi e mense: "Aiutiamo i nuclei più fragili"

Più fasce di reddito e più sconti per le rette del nido e della mensa scolastica. Sono queste in sostanza alcune delle novità che la giunta comunale di Santarcangelo ha approvato sullelinee di indirizzo delledei servizi educativi e scolastici per l’anno 2025/2026. Ci sarà una consistente modifica agli scaglionamenti Isee, per le iscrizioni aid’infanzia e per la mensa scolastica. La novità più importante introdotta riguarda infatti l’aumento del numero di fasce di reddito Isee, con cui sono determinati gli importi delle rette. Per quanto riguarda quelle deid’infanzia comunali sono previsti 13 scaglioni Isee (rispetto ai sei attuali) per una maggiore corrispondenza delle, all’effettiva capacità economica deifamiliari. Il nuovo impianto tariffario è stato strutturato tenendo conto degli importi riconosciuti dal bonus nido erogato dall’Inps e punta a alleggerire le rette per i redditi medio-bassi e a riproporzionare quelle relative ai redditi più alti.