Neres in panchina è un lusso per questo Napoli (Corsport)

inè unper)Scrive il Corriere dello Sport con Pasquale Salvione:Le difficoltà impongono anche delle riflessioni a Conte: tenere ancora fuori un giocatore estroso e imprevedibile comeforse è unche questa squadra non può più permettersi. Finora è stato solo un’alternativa, soprattutto perché non dava garanzie tattiche in fase di non possesso. Ora però c’è bisogno di valutare con attenzione: forse è arrivato il momento di perdere qualcosa in copertura e aggiungere fantasia in attacco. Il brasiliano (già 3 assist finora) imporrebbe evidentemente una rivisitazione della fase difensiva, ma potrebbe essere un’arma importante nella zona in cui ilsta soffrendo di più. Di sicuro l’allenatore ha le spalle larghe e l’esperienza giusta per valutare i tempi e i modi per intervenire.