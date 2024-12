Spazionapoli.it - Napoli, infortunio per Kvaratskhelia: l’annuncio ufficiale

Leggi su Spazionapoli.it

Proprio in questi minuti, per i tifosi delè arrivata una bruttissima notizia: l’di.Ilha perso contro il Lazio domenica scorsa, perdendo così anche la vetta della classifica.Tuttavia, oltre al primato, la gara contro Lazio ha portato con sé un’altra brutta notizia, ovvero l’di Khvicha. A comunicare questo ko è stato lo stesso club partenopeo., il georgiano ha riportato una lesione di basso grado del legame collaterale medialeEcco il comunicato del: “Durante il match contro la Lazio, in seguito ad un contrasto di gioco,ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro”.La nota del club partenopeo sulle condizioni del georgiano poi termina così: “Il giocatore azzurro si è sottoposto ad esami strumentali, presso il Pineta Grande Ospital, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del legame collaterale mediale.