Ilrestodelcarlino.it - Mobilità sostenibile, il convegno

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sarà incentrato sui ‘Sistemi per unae inclusiva’, l’incontro pubblico che si terrà oggi alle 16.30 in sala Zarri a palazzo del Governatore. Questo evento, promosso dalla Provincia, rappresenta un’importante occasione per riflettere insieme sulle sfide e le opportunità che il settore delladeve affrontare in un contesto sempre più orientato alla sostenibilità ambientale e all’inclusione sociale. "Oggi, più che mai, lanon è soltanto una questione di spostamenti, ma un elemento chiave per garantire il diritto alla connessione, all’accesso ai servizi e alla partecipazione alla vita economica, sociale e culturale – spiegano dal municipio –. Tuttavia, molte realtà, soprattutto nelle aree periferiche e rurali, si trovano ad affrontare difficoltà legate alla scarsità di soluzioni di trasporto efficienti, accessibili e personalizzate.