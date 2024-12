Mistermovie.it - Mister Movie | Lo Shockante ritorno di Cillian Murphy in 28 Anni Dopo, prime foto e trailer

L'attesa per "28", il sequel dell'iconico horror "28 Giorni", è finalmente esplosa con l'uscita del primo. Tra i grandi ritorni e le novità, uno dei punti focali è, l'eroe originale del primo film. Ma il suonon è esattamente come ci si potrebbe aspettare.Ildi– Un'Inquietante Sorprendentedi 28class="wp-block-heading">Nonostante sia confermato cheriprenderà il ruolo di Jim, il personaggio che si sveglia dal coma in un mondo post-apocalittico, il suo nome non compare né nei poster né nella lista del cast ufficiale. Questo ha fatto sorgere una domanda inquietante tra i fan:potrebbe tornare come uno zombie? L'apparizione fugace di uno zombie nel, che sembra assomigliare proprio a Jim, ha suscitato teorie preoccupanti.