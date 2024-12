Game-experience.it - Medion E15443, la recensione dell’entry level con IA.

In un mondo del lavoro sempre in maggiore mobilità, avere degli strumenti potenti abbastanza da permetterci di gestire tutte le routine quotidiane senza intoppi di sorta è divenuto una necessità primaria. Se poi, per soddisfare questo bisogno primario, si riuscisse a spendere una cifra ragionevolmente bassa, pur scendendo ad ovvi compromessi, salveremmo tanto la capra quanto i proverbiali cavoli. Ed è appunto in questo target di mercato che viene ad inserirsi, con il suo, un notebook entryche, a dispetto di specifiche tutt’altro che high end, riuscirà a togliervi le castagne dal fuoco più di una volta, grazie ad un livello di ottimizzazione hardware di tutto rispetto. Non aspettatevi, ovviamente, un sistema con cui gestire ritocco fotografico o editing video in tempo reale, ma nemmeno un PC da buttare.