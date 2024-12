Ilrestodelcarlino.it - Medaglia Guazzaloca agli angeli del fango

Bologna, 10 dicembre 2024 - Consegnata laal merito civico ‘Giorgio’ ai volontari e alle volontarie che, durante l’alluvione del 19 e 20 ottobre scorso, si sono messe al servizio di chi ha perso tutto, “aiutando la nostra città a rialzarsi”. È piena la piazza coperta della Salaborsa per la cerimonia, che vede in platea tantissimi cittadini e cittadine che hanno messo a disposizione tempo e cuore. Un momento di raccoglimento in nome della solidarietà, con la presenza delle istituzioni e della famiglia dell’ex sindaco, le figlie Giulia e Grazia. Il riconoscimento sarà custodito nella Chiesa di San Paolo di Ravone. “Dedichiamo questa giornata di ringraziamento alle tante persone che hanno aiutato gli altri a rialzarsi, spalando ile agevolando la ripartenza della nostra città - inizia il sindaco Lepore -.