MasterChef Italia 14, incontro con i giudici Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli

14, l’con iBruno, Antoninoe Giorgio: anticipazioni sulla nuova edizione in onda su Sky da giovedì 12 dicembreIBruno, Antoninoe Giorgiohanno presentato la nuova edizione dell’amatissimo cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy. Nel corso della conferenza stampa di14 sono state rivelate novità, conferme, “ingressi misteriosi” e anticipazioni sulla nuova edizione in onda da giovedì 12 dicembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Ecco cos’hanno raccontato i protagonisti di questa nuova avventura, dai Live Cooking con il nuovo “all in” alle singole prove cui sottoporranno gli ambiziosi cuochi amatoriali.Tante le prove in esterna in luoghi ricchi di fascino quali la Laguna di Marano, il Mart di Rovereto, il ristorante Quattro Passi di Nerano con 3 stelle Michelin e la Costiera Amalfitana.