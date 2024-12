Biccy.it - Luigi Mangione: video dell’arresto, foto segnaletica e immagini in cella

Leggi su Biccy.it

La Polizia americana dopo quasi una settimana di ricerche ieri sera ha arrestato il presunto assassin0 del ceo di un colosso assicurativo sanitario, Brian Thompson.è stato fermato mentre mangiava in un Mc Donald, ad avvisare le autorità è stato un dipendente del fast food, che ha riconosciuto il ragazzo dallesfocate che circolavano in questi giorni.Invece di subire una gogna mediatica, il 26enne, studente modello e membro di una famiglia benestante italo americana in poche ore è diventato idolo del web. Molti supportano il ragazzo perché concordano con la sua condanna e lotta al sistema sanitario statunitense (altri per il suo aspetto), ma va detto che si può combattere senza togliere la vita a qualcuno!7 years ago, I gave my hs senior speech on this topic: “Today, I will be talking to you about the future, about topics ranging from conscious artificial intelligence to human immortality.