Le perdite militari della Russia nella guerra in Siria

La caduta di Bashar al-Assad ha rappresentato una sconfitta per Vladimir Putin, stretto alleato del dittatoreno. Mosca però non ha perso solo basistrategiche e un prezioso sbocco sul Mediterraneo. Stando alle stime di Bbc, in quasi un decennio di operazioni indurante lacivile, sono stati uccisi almeno 543 uomini, di cui 346 mercenariWagner. Tra i caduti figurano decine di appartenenti ai corpi speciali, alle forze dell’Fsb e del Gru. I morti sono stati identificati attraverso fonti aperte, necrologi e social network. Per questo il numero effettivo dei caduti nel periodo compreso dal 2015 al 2024 potrebbe essere molto più alto. Dal canto suo, il ministeroDifesa russo ha confermato ufficialmente la morte di 116 uomini tra il 2015 e il 2019.