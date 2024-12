Lettera43.it - La tennista Elina Svitolina al fronte in Ucraina: le foto su Instagram

, due volte vincitrice degli Internazionali BNL d’Italia nel 2017 e nel 2018, si è recata alnella sua, passando del tempo con i soldati. Sul suo profiloladi Odessa ha postato alcuni scatti che la ritraggono in uniforme militare oppure mentre imbraccia lanciarazzi e mitragliatori automatici sotto la neve a Kharkiv. «La città ha un posto speciale nel mio cuore, qui ho iniziato la mia carriera professionistica a 12 anni», ha scritto la 30enne numero 23 del ranking Wta. «Se mi chiedete dove trovo la motivazione per continuare a giocare, eccola qui: il mio Paese, la mia gente, la mia Kharkiv, i nostri eroi».non è la prima star del tennis a recarsi al: hanno addirittura combattuto gli ex atleti Alexandr Dolgopolov e Sergiy Stakhovsky.