La ricetta di Conte contro la corsa al riarmo | Fondi Ue per l’auto e le altre filiere

Dalal rilancio dell’industria europea, a partire da quella delmotive. È questo il piano del presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe. Chiuso il capitolo delle votazioni interne e congedato, di fatto, il quasi ex garante Beppe Grillo,vola in Europa e al Parlamento europeo rilancia le battaglie del Movimento a livello comunitario. A Bruxelles il presidente pentastellato annuncia un’iniziativa per “offrire una strategia alternativa rispetto a quella a cui qui in Ue ci si è accodati: l’Europa sta perdendo leadership politica ed è necessario creare un fondo europeo non per mandare più armi, per la guerrala Russia”. La priorità dei cittadini europei, a suo giudizio, è un’altra e riguarda l’economia. E per questo i 5 Stelle chiedono “con una lettera un fondo permotive, per invertire la rotta.