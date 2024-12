Lanotiziagiornale.it - “La corruzione? Colpa delle troppe leggi”: parola del Guardasigilli Nordio. Insorge l’opposizione

Se in Italia c’è, è perché ci sonodelCarlo, che ieri, nella Giornata internazionale anti, ha voluto rivelare la sua personalissima spiegazioneorigini di uno dei cancri che attanagliano il nostro Paese.“La radice dellainterna non è solo l’avidità umana, che è inestinguibile, ma la proliferazione normativa e la sua complessità”, ha spiegato il ministro, “Se devi bussare a cento porte invocando 100diverse, è probabile che resteranno chiuse fino a quando qualcuno proporrà un modo per ‘ungere’ la serratura”.“Piùci sono, più aumenta il rischio”Ma, ex magistrato, ha voluto spingere un po’ più in là la sua analisi: “Piùvengono sfornate dello Stato e più aumenta il rischio. Di conseguenza il modo migliore per combatterla, è individuare bene le competenze e semplificare le procedure.