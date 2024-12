Formiche.net - In Europa aumentano le malattie zoonotiche. L’allarme delle agenzie europee

Le zoonosi,trasmissibili dagli animali all’uomo, sono in aumento in. A rivelarlo è il One health zoonoses report 2023 pubblicato dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo(Ecdc). Il documento evidenzia come i casi di zoonosi siano cresciuti rispetto al 2022, con campilobatteriosi e salmonellosi che si confermano le duepiù diffuse nell’Unione europea. Nonostante si registri un lieve calo nelleveicolate da alimenti, un dato preoccupante riguarda la listeriosi, che ha raggiunto nel 2023 il numero più alto di casi segnalati dal 2007, con 2.952 infezioni umane. La malattia, spesso legata al consumo di alimenti pronti al consumo contaminati, rappresenta una minaccia particolarmente grave per la popolazione anziana e i soggetti concroniche.